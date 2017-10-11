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11 октября 2017
10:58  11 октября 2017 0

«Похож на баскетболиста». Трампа впечатлил рост Малкина. ВИДЕО

Трамп особо отметил Малкина и пожал ему рукуСкрин видео Youtube

Американский президент Дональд Трамп особо отметил россиянина Евгения Малкина, поздравляя команду «Питтсбург Пингвинс» с завоеванием второго Кубка Стэнли подряд. По словам американского лидера, магнитогорского хоккеиста и Сидни Кросби называют двуглавым монстром.

«Сидни был не единственной звездой, блиставшей в прошлом сезоне в составе „Пингвинз“. Евгений Малкин! Где он? — сказал Трамп, ища глазами россиянина. Наконец, американский президент увидел его в верхнем ряду. — Похож на баскетболиста! Большой парень, сильный, крепкий». Американский лидер подчеркнул, что Малкин был «второй половиной двуглавого монстра», отметив, что в общей сложности Кросби и Малкин забили 77 голов.

Хоккеисты «Питтсбурга» посетили Белый дом во вторник, 10 октября. Как напоминает RT, ранее Малкин сказал, что рассчитывает получить удовольствие от встречи с Трампом.

Малкин родился в Магнитогорске, там же начал играть в хоккей, выступая за местный «Металлург». Из расположения команды спортсмен исчез во время поездки в Хельсинки для игр на Кубок Тампере в 2006 году, тогда же подписал контракт с «Питтсбург Пингвинс».

Татьяна Трушина
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