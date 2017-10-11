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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Курганской области
18:40  11 октября 2017 0

Курганские чиновники протестировали карусели и решили заказывать лавочки у зэков. ФОТО

Рейд по объектам
Координатору проекта Игорю Прозорову (справа) и замгубернатору Роману Ванюкову новые площадки понравилисьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Зауральские чиновники во главе с замом губернатора по ЖКХ Романом Ванюковым отправились в рейд по площадкам, отремонтированным по программе «Комфортная среда». Под наблюдением журналистов они лично опробовали установленные тренажеры и покатали ребятишек на новеньких каруселях.

В программу осмотра вошел поселок Новая Сидоровка в пригороде Кургана, а также объекты в самом областном центре. В Новой Сидоровке появились целый комплекс спортивных объектов и большая детская площадка, которую уже осваивают местные ребятишки.

Пока Роман Ванюков крутил детвору на карусели, его подчиненные рассказали, что успевают выполнить в срок практически все, намеченное на этот год — заминки возможны лишь в Притобольном и Половинском районе. Неожиданным дефицитом, по их словам, в этом году оказались обычные лавочки. Сейчас рассматривается вариант заказывать эту продукцию в местном УФСИН, заключенные колоний охотно изготавливают подобную продукцию.

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Площадку в Новой Сидоровке уже облюбовали местные дети Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Также чиновники пожаловались, что не всегда жители населенных пунктов стремятся им помочь и облагородить пространство рядом с новенькими площадками. Более того, нередко на них моментально появляется мусор.

Отметим, в Зауралье по программе, инициированной «Единой Россией», в этом году благоустроят 132 двора и 40 территорий общего пользования. На это потратят 180 млн рублей, более 90% суммы выделит федеральный бюджет.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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