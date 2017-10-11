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11 октября 2017
10 октября 2017
Главные новости Курганской области
20:52  11 октября 2017 0

В Кургане управляющая компания нарушила федеральный закон, вывесив квитанции должников. ФОТО

Необычная доска позора вызвала противоречивые чувства у курганцевФото группы vk.com «Типичный Курган»

Жители дома по улице Коли Мяготина, 195 в Кургане удивились странной попытке управляющей компании повлиять на злостных неплательщиков за коммуналку. На дверях подъезда появилась доска позора из квитанций должников, где, помимо номеров квартир, можно было увидеть и другие личные данные. Это противоречит закону «О защите персональных данных».

Снимок, сопровожденный комментарием «УК „Новая Волна Курган“ использует методы коллекторов», опубликовал в группе «Типичный Курган» пользователь Евгений Заболотских. Курганцы отреагировали живо. «Закон о защите персональных данных уже отменили?», — изумился Али Алиханов. «Платить нужно, а не законы вспоминать», — отозвался Андрей Яковлев. «Вот и отсудят у УК на оплату платежей», — пошутил Максим Непритимов. После этого в комментариях завязалась жаркая дискуссия.

Юрист Иван Меньщиков пояснил «URA.RU», что согласно закону «О защите персональных данных» у управляющей компании есть право обрабатывать данные жильцов, но не передавать их третьим лицам. «Жители могут обратиться в областное управление Роскомнадзора с соответствующим заявлением. Виновнику грозит административная ответственность. Но наказание небольшое: максимальный потолок — 50 тысяч рублей», — добавил он.

В УК «Новая волна» агентству заявили, что к доске позора не имеют никакого отношения. «Мы используем уведомления о задолженностях, но с соблюдением закона о защите персональных данных», — прокомментировал генеральный директор Игорь Тихонов.

Он также предположил, что вывешенные квитанции — самодеятельность недовольных соседей. «Активисты дома, совет дома, старший по подъезду — это мог быть кто угодно. Неплательщики затрудняют оказание услуг дому в полном объеме, живут по факту за счет других, поэтому у соседей накапливается злость. Есть дома с задолженностью 200-300 тысяч, а ведь на эти деньги можно установить детскую площадку, отремонтировать инженерные коммуникации или целый подъезд», — сказал собеседник.

Как сообщил «URA.RU» житель дома Евгений Заболотских, квитанции на дверях подъезда провисели недолго — на момент публикации материала их уже сорвали.

Вера Чернышева
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