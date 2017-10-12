Югорского мэра обвиняют в коррупции на школьном питании. Прокуратура уже разбирается

19:06 12 октября 2017 0

Сергей Дегтярев считает, что все обвинения в его адрес безосновательны Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Нефтеюганске прокуратура проводит проверку по факту нарушений при заключении контракта на школьное питание стоимостью 300 млн рублей. Эту информацию «URA.RU» подтвердил мэр города Сергей Дегтярев.

Речь идет о контракте на поставку продуктов питания для муниципального предприятия «Школьное питание» (НГМУП ШП). Закупку выиграло ООО «АВН Фрукт», и, по мнению регионального управления антимонопольной службы, при торгах были допущены нарушения (копия жалобы есть в распоряжении «URA.RU»). Несмотря на требования УФАС, мэрия Нефтеюганска заключила и даже уже успела исполнить контракт, стоимостью 290 млн рублей. Именно этот факт сейчас проверяет прокуратура.

Нефтеюганским чиновникам приписывают новую коррупционную схему — теперь на питании школьников Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Да, идет спор, якобы при процедуре были нарушения. Но ФАС указал на это тоже с нарушениями, уведомление пришло поздно, когда контракт начали исполнять и по факту исполнили. Нарушения были формальные, на цену и размер контракта они не повлияли. Если прокуратура найдет виновных, они будут наказаны», — уверяет мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярев.

По версии источника «URA.RU» в городской мэрии, нарушения были связаны с тем, чтобы допустить до участия в конкурсе только «нужные» компании. В частности, было указано, что претендовать на деньги сможет только предприятие, уже имевшее опыт работы с госучреждениями, при этом сам победитель госзакупки якобы не подходил под указанный критерий. Инсайдер предполагает, что конкурс могли провести в интересах компании, аффилированной с бывшими бизнес-партнерами мэра Сергея Дегтярева, ныне работающими в сфере школьного питания.

«Директор муниципального предприятия „Школьное питание“ Сергей Витер связан с Дегтяревым родственными связями — они также были соучредителями ООО „Югра-транс-сервис“. Зам Витера Андрей Чернов также работал вместе с главой города. А сейчас у него есть несколько компаний в сфере питания. По факту, это конфликт интересов», — считает собеседник агентства.

Сам Сергей Дегтярев категорически опровергает эти данные. «Витер родился на Украине, я на Урале. Познакомились в Нефтеюганске. Мы родственники? А по Чернову — да, когда-то пересекались много-много лет назад. Можно сказать, что с половиной города были бизнес-интересы, но я уже давно госслужащий», — заявил мэр Нефтеюганска, отметив, что эта информация может быть провокацией для передела рынка школьного питания.

Ранее «URA.RU» подробно сообщало, что в ХМАО допускаются нарушения при организации школьного питания. В частности, в ряде крупных городов создаются муниципальные «прокладки» между поставщиками и школами, что делает школьные обеды намного дороже.