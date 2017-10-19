На Ямале вынесен приговор женщине, зарезавшей спящего мужа

Жительница Ноябрьска получила 8 лет колонии общего режима за убийство спящего мужа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ЯНАО.
Трагический инцидент произошел 7 мая. 40-летний мужчина, вернувшись домой после полуночи, к своему удивлению обнаружил, что супруга находится в квартире с его знакомым. Семейная пара рассорилась — женщина ушла из дома, а ревнивец лег спать. Ночью разъяренная женщина вернулась обратно и одним ударом ножа убила спящего мужа. В ходе следствия выяснилось, что в момент убийства женщина была пьяна, однако понимала, что собирается сделать. Позже осужденная дала признательные показания.
«Ее вина также подтверждается результатами криминалистических экспертиз. В том числе в отношении женщины проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что она на момент совершения преступления осознавала характер и общественную опасность своих действий и руководила ими в момент совершения убийства», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.