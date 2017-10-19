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19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
04:46  19 октября 2017 0

На Ямале вынесен приговор женщине, зарезавшей спящего мужа

Дети зимой, проститутки, суицид, самоубийство, рейтинг, опросы, пытки, садизм, самоубийство, суицид, руки в крови, суицидники, нож в крови
В момент преступления женщина была пьянаФото: depositphotos.com © URA.RU

Жительница Ноябрьска получила 8 лет колонии общего режима за убийство спящего мужа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по ЯНАО.

Трагический инцидент произошел 7 мая. 40-летний мужчина, вернувшись домой после полуночи, к своему удивлению обнаружил, что супруга находится в квартире с его знакомым. Семейная пара рассорилась — женщина ушла из дома, а ревнивец лег спать. Ночью разъяренная женщина вернулась обратно и одним ударом ножа убила спящего мужа. В ходе следствия выяснилось, что в момент убийства женщина была пьяна, однако понимала, что собирается сделать. Позже осужденная дала признательные показания.

«Ее вина также подтверждается результатами криминалистических экспертиз. В том числе в отношении женщины проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что она на момент совершения преступления осознавала характер и общественную опасность своих действий и руководила ими в момент совершения убийства», — говорится в сообщении пресс-службы регионального СКР.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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