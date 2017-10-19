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19 октября 2017
18 октября 2017
17 октября 2017
09:23  19 октября 2017 0

Надымский пенсионер сел в тюрьму за систематическое оскорбление полиции

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, митинг, полиция, задержание, несанкционированная акция, разгон акции
За пьяную брань ему присудили 3 года колонииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Суд Надыма вынес решение в отношении мужчины, повторно задержанного за оскорбление сотрудников полиции.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, 2 мая в Надыме 49-летний мужчина, будучи пьяным, нарушал общественный порядок, на замечание сотрудника полиции ответил нецензурной бранью. При задержании выяснилось, что он является пенсионером МВД, ветераном боевых действий. Кроме того, полицейские узнали, что в июле 2015 года задержанный был осужден за применение насилия в отношении сотрудников правопорядка и осужден на 3 года лишения свободы условно.

Суд признал пенсионера виновным в оскорблении сотрудников полиции. С учетом предыдущего наказания, он был приговорен к 3 годам и 1 месяцу заключения в колонии общего режима.

Игорь Чукреев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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