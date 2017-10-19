Надымский пенсионер сел в тюрьму за систематическое оскорбление полиции

Суд Надыма вынес решение в отношении мужчины, повторно задержанного за оскорбление сотрудников полиции.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, 2 мая в Надыме 49-летний мужчина, будучи пьяным, нарушал общественный порядок, на замечание сотрудника полиции ответил нецензурной бранью. При задержании выяснилось, что он является пенсионером МВД, ветераном боевых действий. Кроме того, полицейские узнали, что в июле 2015 года задержанный был осужден за применение насилия в отношении сотрудников правопорядка и осужден на 3 года лишения свободы условно.
Суд признал пенсионера виновным в оскорблении сотрудников полиции. С учетом предыдущего наказания, он был приговорен к 3 годам и 1 месяцу заключения в колонии общего режима.