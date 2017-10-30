Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук рассказал о состоянии здоровья после покушения на него в центре Киева. По словам парламентария, в его теле по-прежнему находятся осколки взрывного устройства.
«Я чувствую себя стабильно, прохожу лечение, поражена правая сторона тела (нога, рука, бок). Из меня вытащили от 30 до 40 поражающих элементов, пять ещё остаётся в теле. Пытаюсь вернуться к жизни, — цитирует Мосийчука Life.
Напомним, что взрыв в центре Киева прогремел вечером 25 октября. В результате теракта погибли два человека, еще пять получили ранения. Представитель МВД Украины Иван Варченко заявил, что заказчиков преступления стоит искать в России. По мнению Варченко, за попыткой ликвидации Мосийчука может стоят Рамзан Кадыров. В ответ на это глава Чечни посоветовал властям Украины искать виновных «среди своих».