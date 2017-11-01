Стоимость билетов в плацкартные вагоны поездов дальнего следования необходимо снижать. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько. По его словам, снижение цен должно составить как минимум 10%.
Подобная мера должна помочь Федеральной пассажирской компании стать безубыточной. Сейчас пассажиры делают выбор в пользу самолетов, а не поездов, и большинство вагонов идут полупустыми. Между тем, авиакомпании регулярно снижают стоимость перевозок, отмечает «Национальная служба новостей».
«Поднимать цены, руководствуясь затратной логикой, неверно. Надо ориентироваться на состояние конкуренции и доходы населения», — цитирует Александра Редько телеканал 360.
Еще одним шагом, который позволит Федеральной пассажирской компании выйти в плюс, станет обновление подвижного состава, считают специалисты антимонопольной службы.
Напомним, ранее РЖД предложили правительству увеличить тарифы на перевозки: на 6% в 2018 году и далее по принципу «инфляция минус 0,1%» до 2025 года. Взамен монополист обещает почти двойной рост выручки и увеличение прибыли в 28—40 раз.