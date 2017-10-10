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10 октября 2017
09 октября 2017
08:48  10 октября 2017 0

РЖД поднимет прибыль в 40 раз, благодаря повышению цен на билеты

Поезд-музей инноваций
Долгосрочный план развития РЖД до 2025 года гарантирует только рост тарифаФото: Анна Майорова © URA.RU

РЖД предложило правительство увеличить тарифы на перевозки: на 6% в 2018 году и далее по принципу «инфляция минус 0,1%» до 2025 года. Взамен монополия обещает почти двойной рост выручки и увеличение прибыли в 28—40 раз. Впрочем, для бюджета России выгода представляется мизерной — 9 лет выплаты будут идти лишь по привилегированным акциям, доля которых в капитале ОАО всего 0,002%.

При этом монополия не будет просить о дополнительном финансировании грузовых перевозок, но желает иметь право давать увеличенные скидки (к примеру, 50% для нефтяников) для привлечения высокодоходных грузов, сообщает «Коммерсант». Это позволит вернуть на железную дорогу грузы, ныне транспортирующиеся иными видами транспорта.

«В обмен» железнодорожники сулят среднегодовое увеличение погрузки и грузооборота соответственно на 2,2% и 3,1% или даже, в оптимистическом варианте расчетов, на 3,3% и 4,1%. К 2025 году погрузка в зависимости от сценария должна достичь 1,49—1,63 млрд тонн, грузооборот — 3,09—3,38 трлн тонно-километров.

Проблема в том, что даже позитивно настроенные по отношению к этим планам эксперты говорят, что цифры высоковаты«. Другие же, как глава „Infoline-Аналитики“ Михаил Бурмистров, прямо называют их „заведомо нереалистичными“ и противоречащими как тенденциям в грузообразующих отраслях (угольной, нефтяной и металлургической), так и на рынке железнодорожных перевозок и перевалки в портах».

Непонятен также механизм повышения эффективности работы монополии: реформы фактически замораживаются, все крупнейшие инвестиционные проекты не обеспечивают улучшения финансовых показателей и только ведут к росту дефицита бюджета, приватизация дочерних компаний не планируется, инструменты привлечения грузов на железную дорогу и подходы к расчету экономического эффекта не описаны. «В проекте ДПР предлагается лишь сохранение механизмов, которые уже привели ОАО РЖД к необходимости дополнительных тарифных решений на 50 млрд рублей», соглашается собеседник «Ъ» в отрасли.

Алексей Шумов
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