В Нальчике безрукого мужчину заподозрили в избиении полицейского

19:17 02 ноября 2017 0

Проблемы с законом начались после того, как активисты устроили сход в ауле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нальчике завели уголовное дело об избиении полицейского активистом Асланом Иритовым, у которого нет кистей рук, и его братом Бесланом. В поданном против инвалида заявлении говорится, что пострадавшему от нападения правоохранителю наложили четыре шва, рассказала дочь Аслана Иритова Лилия телеканалу «Дождь».

Аслан Иритов — руководитель инициативной группы жителей Вольного аула, граничащего с Нальчиком. Мужчину задержали после проведения собрания старейшин. Сход был посвящен проблеме с землей аула, которая еще в 1990-х годах отошла в ведение мэрии Нальчика. Активисты считают, что власти завладели территориями обманным путем, они планировали обсудить ситуацию с политиками.

Лилия Иритова сообщила, что при задержании ее отца полиция ворвалась в дом. Когда безрукого Аслана Иритова забрал ОМОН, силовик, якобы получивший травмы, стоял у ворот их дома: «Прекрасно было видно, что на его лице нет ни ссадины, ничего вообще», — заявила активистка.

Девушка также пояснила, что на братьев завели уголовное дело после отказа забирать из полиции заявление об избиении семьи Иритовых. Якобы при задержании активиста силовики сломали два пальца его жене, сломали ребро брату, а самому Аслану нанесли побои. Издание пишет, что после задержания активиста жители города устроили стихийный сход у здания администрации города, в ходе которого полиция задержала 12 человек.

В СК и МВД по Кабардино-Балкарии журналистам не смогли прокомментировать информацию.