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03 ноября 2017
02 ноября 2017
09:18  03 ноября 2017 0

Трамп рассчитывает на поддержку Путина в решении международных вопросов

Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, Дональд Трамп
Дональд Трамп надеется на встречу с Владимиром Путиным на саммитеФото: Официальный сайт президента РФ

Дональд Трамп надеется на встречу с Владимиром Путиным на саммите АТЭС. Лидер США заявил, что ждет встречи с президентом России для того, чтобы обсудить совместно ряд международных вопросов.

«Эта встреча будет очень важной», — заявил хозяин Белого дома про поездку на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Он также добавил, что важность состоит в том, что российская сторона сможет помочь с КНДР, Сирией, а также разобраться в украинском вопросе, передает слова Трампа Nation News.

Ранее «URA.RU» публиковало материал о том, почему только Путин может примирить Трампа и Ким Чен Ына.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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