09:18 03 ноября 2017 0

Дональд Трамп надеется на встречу с Владимиром Путиным на саммите Фото: Официальный сайт президента РФ

Дональд Трамп надеется на встречу с Владимиром Путиным на саммите АТЭС. Лидер США заявил, что ждет встречи с президентом России для того, чтобы обсудить совместно ряд международных вопросов.

«Эта встреча будет очень важной», — заявил хозяин Белого дома про поездку на саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, цитирует его «Федеральное агентство новостей».

Он также добавил, что важность состоит в том, что российская сторона сможет помочь с КНДР, Сирией, а также разобраться в украинском вопросе, передает слова Трампа Nation News.

Ранее «URA.RU» публиковало материал о том, почему только Путин может примирить Трампа и Ким Чен Ына.