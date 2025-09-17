ERR: Евросоюз воздерживается от ужесточения визового режима для граждан России

Количество российских туристов, посещающих страны Европы, после резкого снижения в 2022 году снова растет
Евросоюз не планирует ужесточать визовый режим для граждан России в ближайшее время. По информации издания, среди стран-членов ЕС отсутствует консенсус относительно введения новых ограничений, и резких перемен в визовой политике ожидать не стоит.

«После летнего туристического сезона в Европе возобновились разговоры об отмене виз для граждан России. Однако среди государств-членов нет единого мнения по этому вопросу, и на данный момент более строгие меры не ожидаются», — сообщает ERR.

Ранее в Евросоюзе обсуждали введение полного запрета на въезд российских туристов. При этом пять стран отказались запрещать выдачу виз россиянам.

