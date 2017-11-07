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Главные новости Челябинской области
10:17  07 ноября 2017 0

Челябинцы требуют вернуть выходной на 7 ноября

Конференция КПРФ Курган, флаг красный, кпрф
На челябинцев все еще действует магия «красного дня календаря»Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Больше половины жителей Челябинска считают, что 7 ноября должен быть государственным праздником и, соответственно, выходным днем. К такому выводу пришли специалисты лаборатории прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС по итогам опроса горожан.

На вопрос: «Как вы считаете, нужно ли в современной России вернуть в календарь официальных праздников 7 ноября — день Октябрьской революции 1917 года?» — положительно ответили 53,4% респондентов. «Против» высказались 33,6% опрошенных, затруднились ответить 13%.

Как отмечают социологи, положительный вариант выбирали респонденты старше 50 лет. «Это поколение, для которого дата 7 ноября — не пустой звук, а сам день имеет символическое значение. Кроме того, в данной группе больше представлены респонденты с уровнем материальной обеспеченности ниже среднего, характеризующие собственное материальное положение оценочной позицией „денег хватает только на питание“», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе вуза.

Против возвращения 7 ноября как государственного праздника высказывались молодые горожане в возрасте от 18 до 30 лет, по социальному положению рабочие, а также люди со средним уровнем материальной обеспеченности. Среди тех, кто не поддерживает возвращение празднования годовщины революции, больше жителей Металлургического района Челябинска.

«Новые праздники приживаются в постсоветской России непросто, и Челябинск отнюдь не исключение. Основная причина — слишком сильной была и до сих пор остается магия так называемых „красных дней календаря“, надолго закрепившаяся в общественном сознании в результате идеологической пропаганды и ставших традиционными практик поведения», — делают вывод социологи.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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