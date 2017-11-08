20:36 08 ноября 2017 0

Родители драчуна даже установили видеокамеру в группе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В детском саду №76 Кургана родители дошколят взбунтовались против агрессивного поведения ребенка, который бьет других детей, и даже распорол девочке щеку карандашом. «При этом администрация детсада с ситуацией справиться не может, и просто игнорирует жалобы, — рассказала „URA.RU“ мама пострадавшего ребенка Анна Овсянникова, — Безопасность в саду не обеспечивается, мы боимся водить свои детей».

Мальчика, по словам Анны, уже несколько раз переводили из группы в группу. И каждый раз возникают конфликты, так как ребенок дерется с другими детьми. «Не просто дерется, а наносит раны, царапины и ушибы, так что приходится обращаться в травмпункт», — говорит Анна. Ее пятилетнюю дочь мальчик сильно пнул, девочка получила ушиб и психологическую травму. «Когда я пошла жаловаться заведующей, выяснилось, что я не одна. Мама другого пострадавшего ребенка рассказала, что до перевода этот мальчик карандашом распорол щеку девочке, — продолжает собеседница, — Родители агрессивного ребенка на контакт не идут. Заведующая должна была организовать встречу с родителями, чтобы разрешить конфликт мирным путем, но она заявила: „Вам надо, вы и ищите их“. Родительское собрание проводить она отказалась. Штатный психолог детсада в поведении ребенка отклонений не видит», — объяснила нашему агентству свое беспокойство мама пострадавшего мальчика.

Инициативные родители решили написать коллективное обращение руководству детсада и в городской департамент образования с требованием о переводе мальчика в другую группу. Под ним подписались десять человек. В письменном ответе заведующая детским садом отметила, что перевести ребенка можно только по заявлению его родителей. Из департамента ответа пока не было.

Взять комментарий у заведующей детсадом оперативно не удалось.

Старший воспитатель Светлана Кочебаева подтвердила «URA.RU», что мальчик был переведен из другой группы из-за конфликта, но подчеркнула, что там он только «поцарапал девочку карандашом». Больше чем полгода никаких происшествий в группе не было. «С ребенком работает педагог-психолог, никаких отклонений мы не видим». По словам воспитателя, Овсянникова, действительно, жаловалась на травму дочери, но «у девочки даже синяка на ноге не было», когда мальчик ее пнул, в детсаду не знают. «После жалобы этой мамы началась травля ребенка. Родители мальчика поставили видеокамеру в группе: за неделю ничего не произошло, камеру убрали. Ребенок активный, но он абсолютно не опасен. Сейчас он находится под особым контролем педагогов», — заверила Светлана Кочебаева корреспондента агентства.