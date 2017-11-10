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10 ноября 2017
09 ноября 2017
08:20  10 ноября 2017 0

Кадыров решил создать в Чечне почту будущего

Открытая лицензия на 28.07.2015. Рамзан Кадыров., кадыров рамзан
Кадыров намерен развивать почтовые услуги в ЧечнеФото: ramzan-kadyrov.ru

Глава «Почты России» Николай Подгузов встретился в Грозном с руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым и обсудил с ним создание логистического хаба для всего Северного Кавказа.

По словам Подгузова, в 2018 году в республике планируется открытие нескольких отделений связи будущего, где «Почта России» представит самые современные услуги, пишет РБК. Новый логистический хаб для всех регионов Северного Кавказа повысит эффективность работы почтовой службы в регионе. Также в Чечне создадут специализированный Центр обучения сотрудников почтовых профессий. В свою очередь Кадыров заявил о скором превращении республиканского филиала «Почты России» в один из лучших по стране.

«Мы по многим показателям занимаем лидирующие позиции в стране. И по вашему направлению мы не намерены отставать. У нашего филиала молодой и перспективный руководитель, хороший коллектив. Уверен, что в скором времени мы войдем в пятерку лучших по всей стране!» — подчеркнул руководитель республики.

Лев Истомин
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