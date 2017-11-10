В правительстве ХМАО уточнили дату проведения большой пресс-конференции губернатора Натальи Комаровой. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в региональном департаменте общественных и внешних связей.
Разговор Натальи Комаровой с журналистами планировался на 15 ноября. По уточненным данным, большая пресс-конференция главы ХМАО состоится 14 ноября в здании Шахматной академии. Как ранее сообщало «URA.RU», приглашены главные редакторы и ведущие журналисты региона — планируется участие порядка 50 представителей СМИ.
В подобном формате с журналистами Наталья Комарова встречалась в марте 2017 года. В первой за несколько лет большой пресс-конференции губернатора принимали участие более 70 корреспондентов, фотографов и операторов. За два часа диалога с представителями СМИ глава Югры ответила на несколько десятков вопросов, от кадровой политики правительства до стратегических проектов округа.