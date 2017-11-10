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10 ноября 2017
09 ноября 2017
08 ноября 2017
19:24  10 ноября 2017 0

Внимание! Большой разговор губернатора Комаровой и журналистов состоится раньше, чем этого ожидали

Пресс-конференция Комаровой. Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова готова второй раз за год ответить на любые вопросы югорских журналистовФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В правительстве ХМАО уточнили дату проведения большой пресс-конференции губернатора Натальи Комаровой. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Разговор Натальи Комаровой с журналистами планировался на 15 ноября. По уточненным данным, большая пресс-конференция главы ХМАО состоится 14 ноября в здании Шахматной академии. Как ранее сообщало «URA.RU», приглашены главные редакторы и ведущие журналисты региона — планируется участие порядка 50 представителей СМИ.

В подобном формате с журналистами Наталья Комарова встречалась в марте 2017 года. В первой за несколько лет большой пресс-конференции губернатора принимали участие более 70 корреспондентов, фотографов и операторов. За два часа диалога с представителями СМИ глава Югры ответила на несколько десятков вопросов, от кадровой политики правительства до стратегических проектов округа.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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