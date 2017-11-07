Комарова позвала редакторов СМИ и ведущих журналистов на важный разговор

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовится к пресс-конференции. Встреча со СМИ пройдет 15 ноября. Место и точное время пока уточняются, сообщила «URA.RU» во вторник, 7 ноября, начальник управления по обеспечению открытости органов власти департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.
«Приглашены главные редактора и ведущие журналисты. Планируется участие около 50 человек», — комментирует собеседница, отмечая, что остальные подробности станут известны позже.
Ранее Наталья Комарова выступила с пресс-конференцией в марте. Для участия в диалоге с главой региона заявились более 70 корреспондентов, фотографов и операторов. Общение продолжалось более двух часов. Губернатор ответила на несколько десятков вопросов, начиная от формирования кадрового состава правительства, заканчивая стратегическими проектами развития автономии.