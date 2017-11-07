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15:49  07 ноября 2017 0

Комарова позвала редакторов СМИ и ведущих журналистов на важный разговор

Мероприятия посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности с подведением итогов конкурса «Черное золото Югры». Ханты-Мансийск, комарова наталья
Наталья Комарова даст вторую большую пресс-конференцию за годФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова готовится к пресс-конференции. Встреча со СМИ пройдет 15 ноября. Место и точное время пока уточняются, сообщила «URA.RU» во вторник, 7 ноября, начальник управления по обеспечению открытости органов власти департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.

«Приглашены главные редактора и ведущие журналисты. Планируется участие около 50 человек», — комментирует собеседница, отмечая, что остальные подробности станут известны позже.

Ранее Наталья Комарова выступила с пресс-конференцией в марте. Для участия в диалоге с главой региона заявились более 70 корреспондентов, фотографов и операторов. Общение продолжалось более двух часов. Губернатор ответила на несколько десятков вопросов, начиная от формирования кадрового состава правительства, заканчивая стратегическими проектами развития автономии.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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