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10 ноября 2017
23:08  10 ноября 2017 0

Американку осудили на 10 лет тюрьмы за женитьбу на собственной матери

Дочь уже приговорили к десяти годам тюрьмыФото: издание Tulsa World, Twitter

Жительниц Оклахомы, связанных кровным родством, судят за брак. Дочь уже приговорили к десяти годам тюрьмы, сообщает местная газета Tulsa World.

26-летнюю американку Мисти Спэнн суд наказал на максимально возможный срок, предусмотренный законами Соединенных Штатов для обвиняемых в инцесте, — десять лет. Обвинения также были выдвинуты и против ее матери, 44-летней Патришии Спэнн, однако женщина отказалась признавать вину. Ее дело суд рассмотрит в январе следующего года.

Ранее Патришию лишили родительских прав в отношении дочери Мисти; ребенок воспитывался и жил с бабушкой. Воссоединение с матерью произошло в 2014 году, а спустя два года мать и дочь поженились. Отмечается, что это был не первый родственный брак Спэнн-младшей: в 2008 году она вышла замуж за собственного сына. Однако через год власти аннулировали скандальное замужество.

Ранее разгорелся скандал, связанный с усыновлением американцами российских детей. 71-летнему Ральфу и 44-летней Кэролин Флинн были предъявлены обвинения в инцесте и нанесении морального ущерба усыновленному ребенку из России.

Ксения Томашова
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