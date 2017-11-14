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Главные новости Пермского края
06:40  14 ноября 2017 0

Ликвидацией радиоактивного пятна в Перми займется компания из Екатеринбурга

Клипарт., радиация, учения, выброс хлора, противогвз
Странная аномалия была обнаружена случайно в конце октябряФото: Илья Московец © URA.RU

Работы по ликвидации радиактивного пятна неизвестного происхождения на улице Тихой в Перми начнутся уже в середине этой недели. Подрядчик из Екатеринбурга завершил обследование радиоактисной зоны и готов приступить к дезактивации.

«Подрядная организация из Екатеринбурга завершила обследование территории — определилась с объемами работ и оборудованием, которое им потребуется, — приводит портал 59.ru сообщение представителей горадминистрации Перми. — В середине недели планируется начать работы по ликвидации».

В Перми радиационное пятно огородили деревянным забором

Пока участок площадью 12 кв. м на пустыре остается огорожен и закрыт для прохода.

Как ранее сообщало «URA.RU», в конце октября в Свердловском районе Перми было обнаружено странное радиационное пятно. Специалисты, обследовавшие местность, установили, что опасности для жителей города аномалия не представляет — до ближайшего жилья не менее 200 м. В эпицентре пятна, согласно показаниям приборов, радиационный фон достигает 90,5 микрозиверт в час. Причина радиоактивного заражения территории остается неизвестной

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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