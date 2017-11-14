Кировский экс-губернатор Никита Белых сыграл свадьбу в СИЗО

16:27 14 ноября 2017 1

Неволя не стала преградой влюбленным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых сыграл свадьбу со своей возлюбленной Екатериной Рейферт в СИЗО «Матросская тишина».

Об этом сообщил адвокат бывшего главы региона Андрей Грохотов, а позже и избранница политика на своей страничке в соцсети «Фейсбук», информирует Life.ru.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Белых 12 октября был переведен из следственного изолятора «Лефортово» в больницу изолятора «Матросская тишина». У арестанта развивается катаракта и прогрессирует серьезное заболевание головного мозга. Кроме этого, Белых страдает сахарным диабетом и постоянно нуждается в лекарствах.

Кировский экс-губернатор обвиняется во взяточничестве, а его супруга — в угрозе убийством.