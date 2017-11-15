12:11 15 ноября 2017 0

Похищенное вор сдал в пункт приема металлолома Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане жители одной из квартир дома, который сносят по программе переселения из ветхого жилья, не успели вывезти свое имущество — его украл предприимчивый горожанин. Пока хозяев не было, он снял дверь и вывез не только бытовую технику, но и чугунную ванну, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области

После заявления потерпевших полиция возбудила уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ) и задержала подозреваемого, 30-летнего местного жителя. Как выяснилось, злоумышленник отвез в пункт приема холодильник, телевизор, компьютер, газовую плиту, чугунную ванну и другое имущество на общую сумму более 30 тысяч рублей. Часть похищенного впоследствии была изъята силовиками.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.