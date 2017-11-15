{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Есть жертвы. ФОТО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,62
Динамика за 2 недели
Евро 69,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
15 ноября 2017
14 ноября 2017
13 ноября 2017
Главные новости Курганской области
12:11  15 ноября 2017 0

Пока курганцы готовились переехать из ветхого жилья, у них украли ванну и технику

Обрушение подъезда на Эльмаше. Энтузиастов 22. Екатеринбург, ванная, ванна, разруха, ветхое жилье
Похищенное вор сдал в пункт приема металлоломаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Кургане жители одной из квартир дома, который сносят по программе переселения из ветхого жилья, не успели вывезти свое имущество — его украл предприимчивый горожанин. Пока хозяев не было, он снял дверь и вывез не только бытовую технику, но и чугунную ванну, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области

После заявления потерпевших полиция возбудила уголовное дело о краже (часть 2 статьи 158 УК РФ) и задержала подозреваемого, 30-летнего местного жителя. Как выяснилось, злоумышленник отвез в пункт приема холодильник, телевизор, компьютер, газовую плиту, чугунную ванну и другое имущество на общую сумму более 30 тысяч рублей. Часть похищенного впоследствии была изъята силовиками.

В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров