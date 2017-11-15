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15 ноября 2017
18:58  15 ноября 2017 0

Путин проведет переговоры с лидерами ДНР и ЛНР

Выступление Владимира Путина на дискуссионном клубе
Президент поможет освободить пленных украинцев и ополченцевФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Спецпредставитель Киева Виктор Медведчук обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять личное участие в переговорах по обмену пленными между Украиной и непризнанными республиками Донбасса. Встреча с участием президента России, а также премьер-министра Дмитрия Медведева, патриарха Кирилла и представителя Украины прошла в Ново-Иерусалимском монастыре на Истре.

Путин дал обещание, что проведет переговоры с руководителями самопровозглашенных республик и обсудит с ними предложение об обмене пленными, пишет РБК. Украина готова освободить более 300 человек в рамках обмена пленными на Донбассе в обмен на освобождение 70 украинцев.

Предыдущая встреча Путина с Медведчуком состоялась в августе этого года в Крыму. Тогда речь шла об украинской политике, исполнении Минских соглашений и обмене пленными.

Лев Истомин
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