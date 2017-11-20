Бузова нашла замену футболисту Тарасову

09:05 20 ноября 2017 0

Ольге Бузовой трудно снова довериться мужчине Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Начинающая певица, экс-ведущая «Дома-2» Ольга Бузова, похоже, начинает строить новые отношения с мужчиной. Она намекнула, что нашла замену своему бывшему супругу, футболисту московского «Локомотива» Дмитрию Тарасову.

Бузова рассказала поклонникам в Instagram, что в ее представлении мужчина должен быть силен духом, чтобы она чувствовала себя как «за каменной стеной». «Он должен меня оберегать и заботиться обо мне, быть верным и надежным. Человек, не способный на предательство, — вот кого я вижу рядом с собой», — отметила начинающая певица.

При этом Бузова не стала говорить напрямую, встретила ли она такого мужчину. «Вы знаете, я усвоила урок. Больше личное напоказ выставлять не буду. Счастье действительно любит тишину», — ушла от ответа Бузова.

Позже она намекнула, что ее с новым ухажером связывает общая работа. «На работу стало приезжать ещё приятнее. Но стоит ли вообще верить мужчинам? Да или Нет? Так сложно поверить в искренность, когда столько раз тебя обманывали…», — теряется в сомнениях теледива.

Ранее СМИ сообщили, что экс-супруг певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов готовится к свадьбе с 23-летней моделью Анастасией Костенко. Модель, в свою очередь, опубликовала фото из ресторана с подписью: «Через 36 дней наконец-то произойдет то, о чем мои мысли последние пять месяцев. Отсчет пошел». По всей видимости, речь о бракосочетании. Таким образом, пара готова оформить свои отношения 14 декабря.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов прожили в браке четыре года. Их пара распалась в сентябре 2016 года.