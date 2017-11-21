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Главные новости Курганской области
16:52  21 ноября 2017 0

Зауралье похвалили за высокие темы промышленности. И посоветовали поработать над инвестициями

Открытие Велфарма. Курган, производство лекарств, велфарм, завод медпрепаратов
В 2017 году на территории области открылись новые производстваФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области темпы развития промышленности втрое превысили рост валового регионального продукта. Такие данные огласил врио заместителя директора Института экономики УрО РАН Михаил Петров на конференции «Концепция развития производственных сил Курганской области» в Екатеринбурге.

Как добавил директор департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области Александр Константинов, Зауралье — единственный регион в УрФО, где индекс промышленного производства остается положительным на протяжении последних трех лет. Тенденция сохраняется и в 2017 году.

Анализируя проект стратегии развития Курганской области до 2030 года, Михаил Петров отметил, что рост региону обеспечивает гособоронзаказ на базе старых производственных мощностей, информация об этом размещена на сайте Института экономики УрО РАН. По мнению спикера, области нужно искать инвестиционные возможности, чтобы развивать новые производства, однако пока не видна специфика региона.

На конференции прозвучали и предложения об увеличении инвестиционной привлекательности региона. Среди них — включение области в межрегиональные проекты, наращивание экспорта, внедрение инвестиционных продуктов и финансирование НИОКР.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане запустили уникальное производство лекарств.

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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