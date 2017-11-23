{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Публикуем их выступления в Бундестаге "без купюр". Оцените сами
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,01
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 ноября 2017
22 ноября 2017
21 ноября 2017
Главные новости Курганской области
13:17  23 ноября 2017 0

Власти Кургана обещают починить разрушенный мост. Но ремонт начнется не раньше 2020 года

Разное. Курган, проспект машиностроителей, сломанное ограждение, мост, дыры в асфальте
Путепровод находится на одной из самых оживленных магистралей городаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане начали подготовку к ремонту моста на проспекте Машиностроителей, во время которого планируется устранить дефекты и разрушения конструкции сооружения. МКУ «Управление капитального строительства» объявило электронный аукцион на проведение проектных и изыскательных работ на объекте.

Начальная цена контракта — 14 млн 843 тысячи 281 рубль. Победителю аукциона предстоит провести сбор данных на объекте, инженерные изыскания и экономические исследования, составить план территории, а также определить объем необходимых работ и подготовить документацию. Сроком исполнения контракта названо 17 сентября 2018 года. Уточняется, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 декабря 2017 года, сам аукцион состоится 19 декабря.

Мост на проспекте Машиностроителей — один из самых проблемных участков в городе. Еще в 2016 году сити-менеджер Кургана Андрей Потапов заявлял, что состояние сооружения близко к аварийному. Однако ремонтные работы не проводились. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «URA.RU», что реконструкцию моста начнут, вероятно, не раньше 2020 года. Получить оперативный комментарий в администрации города агентству не удалось.

Инна Касаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров