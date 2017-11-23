13:17 23 ноября 2017 0

Путепровод находится на одной из самых оживленных магистралей города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане начали подготовку к ремонту моста на проспекте Машиностроителей, во время которого планируется устранить дефекты и разрушения конструкции сооружения. МКУ «Управление капитального строительства» объявило электронный аукцион на проведение проектных и изыскательных работ на объекте.

Начальная цена контракта — 14 млн 843 тысячи 281 рубль. Победителю аукциона предстоит провести сбор данных на объекте, инженерные изыскания и экономические исследования, составить план территории, а также определить объем необходимых работ и подготовить документацию. Сроком исполнения контракта названо 17 сентября 2018 года. Уточняется, что заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 декабря 2017 года, сам аукцион состоится 19 декабря.

Мост на проспекте Машиностроителей — один из самых проблемных участков в городе. Еще в 2016 году сити-менеджер Кургана Андрей Потапов заявлял, что состояние сооружения близко к аварийному. Однако ремонтные работы не проводились. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «URA.RU», что реконструкцию моста начнут, вероятно, не раньше 2020 года. Получить оперативный комментарий в администрации города агентству не удалось.