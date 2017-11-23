21:10 23 ноября 2017 0

Лучшего госслужащего выбирали более месяца Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Только что на главной бизнес-премии Екатеринбурга «URA.RU» впервые вручило награду в собственной номинации — «Чиновник года». Голосование за лучшего государственного служащего Свердловской области шло больше месяца. Прежде, чем огласить имя героя, вспомним, как это было.

В конце ноября коллеги из «Делового квартала» традиционно вручают премию «Человек года». Одно из главных событий истеблишмента Екатеринбурга сегодня проходит уже в восьмой раз. Редакция выбирает победителей в 12 номинациях. «URA.RU» особо внимательно следит за двумя из них: «Чиновник года» и «Человек года».

Но в этом году мы не только следили, но и участвовали. Мы также выбирали чиновника года, но не по версии «Делового квартала», а по версии нашей редакции, экспертов и тебя, дорогой читатель!

На первом этапе отбор кандидатов проходил внутри редакции. Журналисты редакции составили широкий список из 42 кандидатов. Мы сразу исключили из числа номинантов губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который победил бы любых иных кандидатов.

Исключили мы и депутатов разного уровня, в том числе сенатора Эдуарда Росселя. Ведь нашей задачей было определить не лучшего политика, а государственного служащего, чья деятельность — пример для десятков тысяч его коллег в регионе. И идеальный ответ на запрос свердловчан.

В результате рейтингового голосования в шорт-листе оказалось семь претендентов. Среди них глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб, мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, директор департамента информационной политики Александр Иванов, министр строительства Свердловской области Михаил Волков, министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков, первый вице-губернатор Свердловской области Владимир Тунгусов.

Мы вынесли их на суд читателей. В результате народного голосования в тройку лидеров вошли: Василий Старков, Дмитрий Нисковских и Владимир Тунгусов.

Финальные оценки ставили эксперты: бизнесмены, общественные деятели, представители культурной среды. В голосовании приняли участие 45 человек, в том числе: Виктор Ананьев, Андрей Бельянский, Анна Решеткина, Елена Теребенина, Алексей Свалов, Арсений Ваганов, Алексей Глазырин, Валентина Гофенберг, Григорий Вихарев, Владислав Деревянных, Александр Кириллов, Сергей Колосовский, Эдуард Коридоров, Александр Матофаев, Олег Мошкарев, Игорь Ковпак, Алексей Воробьев, Виктор Шептий, Константин Селянин, Андрей Станкевич, Александр Ханин, Вениамин Элинсон, Алексей Бадаев, Андрей Альшевских, Евгений Артюх, Игорь Беседин, Денис Болихов, Илья Бондарев, Вячеслав Брозовский, Андрей Ветлужских, Александр Петров, Андрей Гавриловский, Владимир Злоказов, Александр Левин, Сергей Майзель, Владимир Макеранец, Платон Маматов, Александр Пирогов, Сергей Ременник, Владимир Ульшин.

В итоге наибольшее число голосов экспертов получил министр транспорта Свердловской области Василий Старков. Отдавая за него голоса, эксперты отметили, что этим летом в Екатеринбурге и городах-спутниках была отремонтирована фактически каждая десятая дорога.

Самые значительные изменения, естественно, претерпели улицы рядом с Центральным стадионом в преддверии ЧМ-2018. Кроме того, была реконструирована дорога до Серебрянки, восстановить которую поручил президент России.

Напомним, читатели также присудили первое место Василию Старкову. За него проголосовали 2746 человек (16%).

Поздравляем победителя!