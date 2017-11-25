Пассажиры рейса Петропавловск-Камчатский — Москва авиакомпании «Аэрофлот» испытали сильнейший стресс во время полета. Лайнер, пролетая над Якутском, оказался в зоне турбулентности.
Как утверждают пассажиры, спустя некоторое время после вылета, в самолете началась тряска, сравнимая с землетрясением. «Болтанка» (самолет в этот момент попадает в вихревые потоки ветра) продолжалась около часа. За это время нос самолета задрало вверх, а скорость резко выросла. Датчики сообщили, что А-330 уходит со своего эшелона, сообщает Mash. «Ад продолжался больше часа», — пишут авторы видео.
Пилоты сосредоточились на стабилизации самолета в пространстве. Воздушное судно ушло с эшелона 10300 метров на 9700, после чего тряска прекратилась.
«Аллилуйя, как я боялась!», — произнесла одна из пассажирок после того, как самолет приземлился в аэропорту Москвы.
Сразу после приземления пассажиров рейса осмотрели вызванные к самолету врачи. К счастью, обошлось без травм.