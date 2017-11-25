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25 ноября 2017
22:02  25 ноября 2017 0

Самолет «Аэрофлота» оказался в зоне экстремальной турбулентности. «Этот ад продолжался больше часа». ВИДЕО

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет, закат
В самолете была тряска, сравнимая с землетрясениемФото: Pixabay

Пассажиры рейса Петропавловск-Камчатский — Москва авиакомпании «Аэрофлот» испытали сильнейший стресс во время полета. Лайнер, пролетая над Якутском, оказался в зоне турбулентности.

Как утверждают пассажиры, спустя некоторое время после вылета, в самолете началась тряска, сравнимая с землетрясением. «Болтанка» (самолет в этот момент попадает в вихревые потоки ветра) продолжалась около часа. За это время нос самолета задрало вверх, а скорость резко выросла. Датчики сообщили, что А-330 уходит со своего эшелона, сообщает Mash. «Ад продолжался больше часа», — пишут авторы видео.

Пилоты сосредоточились на стабилизации самолета в пространстве. Воздушное судно ушло с эшелона 10300 метров на 9700, после чего тряска прекратилась.

«Аллилуйя, как я боялась!», — произнесла одна из пассажирок после того, как самолет приземлился в аэропорту Москвы.

Сразу после приземления пассажиров рейса осмотрели вызванные к самолету врачи. К счастью, обошлось без травм.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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