Центробанк отозвал лицензию у банка «Европейский стандарт» после хищения 5 млн долларов из кассы финансового учреждения. Представители банка обратились в полицию по поводу кражи 27 ноября, после чего в помещении были проведены обыски
В ЦБ подчеркнули, что «Европейский стандарт» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерской отчетности. Также руководство финансовой организации выводили активы и мешали проведению инспекторской проверки ЦБ. Специалистов буквально не пускали в кассы банка, пишет meduza.io.
Также 4 декабря отозвана лицензия у краснодарского банка «Новопокровский», сообщает RT. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Выплаты вкладчиками двух банков начнутся не позднее 18 декабря.