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04 декабря 2017
Главные новости Москвы
11:48  04 декабря 2017 0

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка после хищения огромной суммы. Ревизоров не подпускали к кассам

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, банк россии, голосование, символика, денежные купюры, купюра 200 рублей
Регулятор сократил число банковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Центробанк отозвал лицензию у банка «Европейский стандарт» после хищения 5 млн долларов из кассы финансового учреждения. Представители банка обратились в полицию по поводу кражи 27 ноября, после чего в помещении были проведены обыски

В ЦБ подчеркнули, что «Европейский стандарт» был ориентирован на проведение «теневых» валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерской отчетности. Также руководство финансовой организации выводили активы и мешали проведению инспекторской проверки ЦБ. Специалистов буквально не пускали в кассы банка, пишет meduza.io.

Также 4 декабря отозвана лицензия у краснодарского банка «Новопокровский», сообщает RT. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Выплаты вкладчиками двух банков начнутся не позднее 18 декабря.

Лев Истомин
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