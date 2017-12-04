Кобылкин ответит на вопросы ямальцев в прямом эфире

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин проведет прямую линию и ответит на вопросы населения и журналистов. Прямой эфир будет транслироваться из студии регионального телевидения, на него будут приглашены как ямальские журналисты, так и представители уральских и региональных СМИ, — рассказала журналисту «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова.
В прямом эфире губернатор Ямала будет отвечать в первую очередь на вопросы жителей региона. Сбор вопросов уже начался. Вопросы будут также приниматься во время эфираонлайн, через телефоны прямой линии, соцсети и месенджеры. Планируется устраивать включение из муниципальных студий телевидения, чтобы дать слово жителям всего региона.
Предварительно прямой эфир с губернатором Ямала намечен на 19 декабря. В прошлом году Дмитрий Кобылкин устраивал аналогичную прямую линию в ноябре. Также глава региона проводил отдельную большую пресс-конференцию по итогам года.