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30 ноября 2017
14:06  04 декабря 2017 0

Кобылкин ответит на вопросы ямальцев в прямом эфире

Кобылкин, пресс-конференция, кобылкин дмитрий
Дмитрий Кобылкин ответит на вопросы ямальцев и журналистовФото: Андрей Загумённов © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин проведет прямую линию и ответит на вопросы населения и журналистов. Прямой эфир будет транслироваться из студии регионального телевидения, на него будут приглашены как ямальские журналисты, так и представители уральских и региональных СМИ, — рассказала журналисту «URA.RU» пресс-секретарь губернатора Наталья Хлопунова.

В прямом эфире губернатор Ямала будет отвечать в первую очередь на вопросы жителей региона. Сбор вопросов уже начался. Вопросы будут также приниматься во время эфираонлайн, через телефоны прямой линии, соцсети и месенджеры. Планируется устраивать включение из муниципальных студий телевидения, чтобы дать слово жителям всего региона.

Предварительно прямой эфир с губернатором Ямала намечен на 19 декабря. В прошлом году Дмитрий Кобылкин устраивал аналогичную прямую линию в ноябре. Также глава региона проводил отдельную большую пресс-конференцию по итогам года.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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