Заозерный район Кургана готовится «отделиться» от города

В Кургане Заозерный район, где проживает треть населения города, в скором времени может перейти на общественное самоуправление. Местные активисты уже обсудили предполагаемые границы территории на встрече с депутатом Курганской гордумы Наркисом Галиаскаровым.
Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе городской администрации, в Кургане действует 19 ТОСов. Они помогают справляться с повседневными проблемами на территории районов, а также организовывать досуг жителей. Например, в микрорайонах многоэтажной застройки инициативные горожане могут самостоятельно решать такие вопросы, как несанкционированные парковки, уборка мусора, благоустройство территории и другие.
На следующих этапах, отмечают в мэрии, жителям района предстоит подготовить пакет документов, сформировать устав, а также пройти процедуру регистрации ТОСа.