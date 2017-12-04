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01 декабря 2017
19:40  04 декабря 2017 0

Заозерный район Кургана готовится «отделиться» от города

Разное. Курган, курган, заозерный микрорайон, проспект голикова
Жители Заозерного готовы сами управлять своим райономФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане Заозерный район, где проживает треть населения города, в скором времени может перейти на общественное самоуправление. Местные активисты уже обсудили предполагаемые границы территории на встрече с депутатом Курганской гордумы Наркисом Галиаскаровым.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе городской администрации, в Кургане действует 19 ТОСов. Они помогают справляться с повседневными проблемами на территории районов, а также организовывать досуг жителей. Например, в микрорайонах многоэтажной застройки инициативные горожане могут самостоятельно решать такие вопросы, как несанкционированные парковки, уборка мусора, благоустройство территории и другие.

На следующих этапах, отмечают в мэрии, жителям района предстоит подготовить пакет документов, сформировать устав, а также пройти процедуру регистрации ТОСа.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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