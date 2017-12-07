Житель Ноябрьска поджег банкомат, отказавшийся выдать деньги. ФОТО

Мужчина в Ноябрьске попытался поджечь банкомат ночью 3 декабря. Информацию, размещенную в соцсетях, подтвердили «URA.RU» в городском отделе МВД России.
Мужчина пытался снять деньги со своей карты в банкомате Сбербанка, но ему это не удавалось. Тогда он соорудил зажигательной устройство из коробка сока и ветоши, положил на клавиатуру банкомата и поджег, рассказали в ведомстве.
Банкомат практически пострадал, а жителю Ноябрьска грозит срок. В отношении мужчины ведутся следственные действия. «URA.RU» ранее сообщало о проблемах с выдачей денег в банкоматах Сбербанка в Ноябрьске. Тогда в учреждении не смогли назвать точную дату устранения проблем. Позже головной офис признал проблемы по операциям по своим картам по всей стране.