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07 декабря 2017
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Главные новости Ямала
16:57  07 декабря 2017 0

Житель Ноябрьска поджег банкомат, отказавшийся выдать деньги. ФОТО

На клавиатуре остались следы поджогаФото: группа «Происшествия Ноябрьск»

Мужчина в Ноябрьске попытался поджечь банкомат ночью 3 декабря. Информацию, размещенную в соцсетях, подтвердили «URA.RU» в городском отделе МВД России.

Мужчина пытался снять деньги со своей карты в банкомате Сбербанка, но ему это не удавалось. Тогда он соорудил зажигательной устройство из коробка сока и ветоши, положил на клавиатуру банкомата и поджег, рассказали в ведомстве.

Банкомат практически не пострадал
Фото: группа «Происшествия Ноябрьск»

Банкомат практически пострадал, а жителю Ноябрьска грозит срок. В отношении мужчины ведутся следственные действия. «URA.RU» ранее сообщало о проблемах с выдачей денег в банкоматах Сбербанка в Ноябрьске. Тогда в учреждении не смогли назвать точную дату устранения проблем. Позже головной офис признал проблемы по операциям по своим картам по всей стране.

Сергей Мороз
© Служба новостей «URA.Ru»
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