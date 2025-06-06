В ЯНАО продают базу отдыха на реке Пур. Фото

«Газпром» продает в Новом Уренгое турбазу за 55 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Турбаза в Коротчаево находится на берегу озера Пур (архивное фото)
Турбаза в Коротчаево находится на берегу озера Пур (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) продается база отдыха на реке Пур. Цена объекта, который продает «Газпром» — 55 553 000 рублей.

«Объект занимает площадь 36 793 квадратных метров, 3 096 из них заняты базой отдыха на реке Пур и сооружением. Есть подъездная автодорога», — говорится в информации об объекте на сайте реализации непрофильных активов Группы «Газпром».

Владелец базы отдыха готов понизить первоначальную сумму почти наполовину. На торгах минимальная сумма за продаваемую базу обозначена в 27 776 500 рублей.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) продается база отдыха на реке Пур. Цена объекта, который продает «Газпром» — 55 553 000 рублей. «Объект занимает площадь 36 793 квадратных метров, 3 096 из них заняты базой отдыха на реке Пур и сооружением. Есть подъездная автодорога», — говорится в информации об объекте на сайте реализации непрофильных активов Группы «Газпром». Владелец базы отдыха готов понизить первоначальную сумму почти наполовину. На торгах минимальная сумма за продаваемую базу обозначена в 27 776 500 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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