Турбаза в Коротчаево находится на берегу озера Пур (архивное фото)
В Новом Уренгое (ЯНАО) продается база отдыха на реке Пур. Цена объекта, который продает «Газпром» — 55 553 000 рублей.
«Объект занимает площадь 36 793 квадратных метров, 3 096 из них заняты базой отдыха на реке Пур и сооружением. Есть подъездная автодорога», — говорится в информации об объекте на сайте реализации непрофильных активов Группы «Газпром».
Владелец базы отдыха готов понизить первоначальную сумму почти наполовину. На торгах минимальная сумма за продаваемую базу обозначена в 27 776 500 рублей.
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