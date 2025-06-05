Reuters: на Украине пришли в бешенство из-за решения Euroclear по российским замороженным активам

В Киеве возникла волна критики в адрес Euroclear из-за передачи активов РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Киеве начали сомневаться по поводу позиции Евросоюза
В Киеве начали сомневаться по поводу позиции Евросоюза Фото:

В Киеве возникла волна критики в адрес решения финансовой корпорации Euroclear о передаче части российских активов инвесторам из Европейского Союза. Как сообщает агентство Reuters, в компании намерены компенсировать выплату трех миллиардов евро инвесторам, чьи активы были конфискованы российскими властями, используя замороженные средства России

«Украинское правительство выразило недовольство. Замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что это „неверный сигнал“ и такое решение может говорить о колеблющейся позиции Евросоюза», — пишет Reuters.

По мнению украинского руководства, передача российских активов европейским инвесторам создает прецедент, который может ухудшить международную поддержку Украины. Также в Киеве считают, что такие действия могут подорвать усилия по привлечению дополнительных санкций против России.

Вопрос использования замороженных российских активов в Европе неоднократно становился предметом споров среди европейских политиков. Ранее глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай подчеркивал, что любые решения по передаче этих средств требуют тщательного анализа рисков и последствий, а президент Франции Эммануэль Макрон отмечал отсутствие юридических оснований для полной конфискации активов, несмотря на использование доходов от них для поддержки Украины.

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В Киеве возникла волна критики в адрес решения финансовой корпорации Euroclear о передаче части российских активов инвесторам из Европейского Союза. Как сообщает агентство Reuters, в компании намерены компенсировать выплату трех миллиардов евро инвесторам, чьи активы были конфискованы российскими властями, используя замороженные средства России «Украинское правительство выразило недовольство. Замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая заявила, что это „неверный сигнал“ и такое решение может говорить о колеблющейся позиции Евросоюза», — пишет Reuters. По мнению украинского руководства, передача российских активов европейским инвесторам создает прецедент, который может ухудшить международную поддержку Украины. Также в Киеве считают, что такие действия могут подорвать усилия по привлечению дополнительных санкций против России. Вопрос использования замороженных российских активов в Европе неоднократно становился предметом споров среди европейских политиков. Ранее глава ведомства федерального канцлера Германии Торстен Фрай подчеркивал, что любые решения по передаче этих средств требуют тщательного анализа рисков и последствий, а президент Франции Эммануэль Макрон отмечал отсутствие юридических оснований для полной конфискации активов, несмотря на использование доходов от них для поддержки Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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