На митинг за импичмент президента Украины Петра Порошенко, который организовал экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, вышли несколько десятков тысяч украинцев. Сам оппозиционный политик сейчас находится под арестом, поэтому во главе акции встала его супруга Сандра.
Участники марша вышли из Парка имени Тараса Шевченко, где был объявлен общий сбор. Они проследовали до площади Независимости, где начался митинг за принятие закона об отставке действующего президента Украины Петра Порошенко. Как рассказала пресс-секретарь киевского управления Национальной полиции Оксана Блищик информагентству Nation News, на улицах дежурит более тысячи полицейских. Серьезных нарушений пока не зафиксировано.
На марш пришло много людей: в то время как на площади уже начался митинг, хвост колоны дошел только до середины Крещатика. На сцене находятся представители партии Саакашвили «Движение новых сил» и депутаты Верховной рады, которые поддержали протест, а также жена политика, отмечает РИА «Новости».
Сам Михаил Саакашвили был задержан 8 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Сейчас он находится в изоляторе СБУ и объявил там голодовку.