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10 декабря 2017
09 декабря 2017
01:59  10 декабря 2017 0

Адвокат арестованного Саакашвили рассказал об условиях содержания в изоляторе

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, саакашвили михаил
Михаила Саакашвили отсадили от остальных заключенных в отдельную камеруФото: depositphotos.com © URA.RU

Адвокат экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — Руслан Чернолуцкий — рассказал об условиях содержания и состоянии здоровья политика в киевском изоляторе.

«Ему предложены нормальные более-менее условия для этого изолятора, он будет один находиться в камере», — приводит RT слова Чернолуцкого. По его словам, накануне Саакашвили обращался к врачу несколько раз, но в целом он чувствует себя нормально.

Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря и помещен в изолятор, где заявил о несправедливости обвинений и начале голодовки.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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