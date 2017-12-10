Адвокат арестованного Саакашвили рассказал об условиях содержания в изоляторе

01:59 10 декабря 2017 0

Михаила Саакашвили отсадили от остальных заключенных в отдельную камеру Фото: depositphotos.com © URA.RU

Адвокат экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — Руслан Чернолуцкий — рассказал об условиях содержания и состоянии здоровья политика в киевском изоляторе.

«Ему предложены нормальные более-менее условия для этого изолятора, он будет один находиться в камере», — приводит RT слова Чернолуцкого. По его словам, накануне Саакашвили обращался к врачу несколько раз, но в целом он чувствует себя нормально.

Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря и помещен в изолятор, где заявил о несправедливости обвинений и начале голодовки.