Адвокат арестованного Саакашвили рассказал об условиях содержания в изоляторе

Михаила Саакашвили отсадили от остальных заключенных в отдельную камеру
Адвокат экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили — Руслан Чернолуцкий — рассказал об условиях содержания и состоянии здоровья политика в киевском изоляторе.
«Ему предложены нормальные более-менее условия для этого изолятора, он будет один находиться в камере», — приводит RT слова Чернолуцкого. По его словам, накануне Саакашвили обращался к врачу несколько раз, но в целом он чувствует себя нормально.
Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 8 декабря и помещен в изолятор, где заявил о несправедливости обвинений и начале голодовки.