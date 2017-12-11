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08 декабря 2017
14:41  11 декабря 2017 1

Курганские колонии закупились костылями, тростями и протезами

Женская колония № 4. Курган, фку ук4, женская колония
Колонии Зауралья полностью приспособят для инвалидов к 2021 годуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области на реабилитацию инвалидов в местах лишения свободы в этом году потратили 374 тысячи рублей — на эти деньги для осужденных закупили протезы, трости и костыли. Как рассказали «URA.RU» в региональном управлении ФСИН, деньги поступили из федерального бюджета по программе реализации доступной среды.

В зауральских колониях сегодня отбывает наказание 181 инвалид, у шести — первая группа инвалидности. Особенные осужденные содержатся в отдельных отрядах на первых этажах зданий. При входе в колонии обустроены пандусы, в коридорах есть поручни и световая сигнализация. В бане для инвалидов выделены специальные моечные места с поручнями и перилами.

В ведомстве добавили, что также два инвалида содержатся в СИЗО-2. Их камеры расположены близко к медкабинетам, прогулочные дворики оборудованы местами для сидения и поручнями. Также есть необходимые условия в банно-прачечном комплексе. На каждого осужденного с инвалидностью разрабатывается и утверждается индивидуальная программа реабилитации, отмечают сотрудники УФСИН. Инвалиды могут работать: так, за девять месяцев 2017 года такие осужденные произвели продукции на 203 тысячи рублей, среднедневная зарплата составила 261,75 рубля.

В этом году, по словам руководства службы исполнения наказаний, ряд запланированных мероприятий по программе выполнен, также направлено обращение в правительство с просьбой включить управление в программу на 2018 год. Сделать колонии Курганской области полностью доступными для инвалидов планируется до 31 декабря 2020 года.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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