14:22 12 декабря 2017 0

Из-за водоочистных сооружений в Пыть-Яхе из бюджета пропало около 90 млн рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Для обеспечения необходимой, чистой водой югорчан, власти ХМАО пошли на риски и запустили комплекс водоочистных сооружений в Пыть-Яхе (ВОС-4). По мнению источника «URA.RU», знакомого с ситуацией, комплекс, из-за которого было возбуждено несколько громких уголовных дел, не прошел необходимое тестирование.

По мнению собеседника, жители Пыть-Яха уже получили чистую воду, однако в дальнейшем работа комплекса может столкнуться с дополнительными трудностями. «Жители ждут воду, проблема не решалась много лет. Губернатор Наталья Комарова совместно с мэром города Олегом Ковалевским приняла решение пойти на риски и запустить комплекс, однако всех необходимых анализов и тестов система очистных сооружений еще не прошла. Неизвестно, сколько она сможет проработать», — комментирует инсайдер.

Как сообщил «URA.RU» глава Пыть-Яха Олег Ковалевский, комплекс действительно запущен, но все необходимые тестирования были проведены, а в данный момент идет дополнительная корректировка для полной и правильной работы сооружений. «Объект был очень сложный. Он находится под пристальным вниманием силовых структур и является вещественным доказательствам по уголовному делу. Благодаря личному курированию губернатора региона наконец-то удалось запустить комплекс и дать горожанам необходимую чистую воду», — заявил Ковалевский.

Также он добавил, что дополнительные пробы воды берутся несколько раз в сутки и чистая вода уже поступает к трем тысячам жителей Старого Пыть-Яха.

Как ранее сообщало агентство, за время запуска комплекса из бюджета муниципалитета пропали около 90 млн рублей, а против городских чиновников возбудили ряд громких уголовных дел.

Например, СУ СКР по ХМАО-Югре возбудило дело по статье «превышение должностных полномочий» в отношении директора МУП «Управление городским хозяйством» Александра Рабиновича. Следователи считают, что Рабинович заключил договор на капремонт и реконструкцию оборудования водоочистных сооружений, которые по факту не выполнялись. Однако в качестве оплаты за фиктивную работу было переведено порядка 90 млн рублей.