Жестокие преступники из ХМАО, которые были пойманы спустя годы

Жестокая расправа ради денег, заказное убийство и педофил, который скрывался 15 лет. URA.RU рассказывает о громких преступлениях, совершенных в девяностых и нулевых, фигуранты которых были задержаны спустя годы.
Убийство цыганки
В суд Мегиона передано дело в отношении югорчанина, который ограбил убил цыганку, якобы торговавшую наркотиками. В сентябре 2006 года в городе под окнами многоэтажки был обнаружен труп женщины. Прокуратура возбудила уголовное дело, но установить личность подозреваемого тогда не удалось. Летом 2025 года он был задержан в Сургуте и сознался в преступлении. Мужчина рассказал, что хотел ограбить квартиру, хозяйка которой якобы занималась наркоторговлей. Денег он не нашел, но убил женщину. Обвиняемому грозить срок вплоть до пожизненного.
Наемные убийцы
Очередная жестокая расправа над югорчанином также произошла в 2006 году. Трое мужчин за деньги убили человека. Уголовное дело то возбуждали, то приостанавливали. Но в мае 2025 года один из предполагаемых участников явился в полицию с повинной и следствие снова возобновили. Все трое фигурантов заключены под стражу, им грозит до 20 лет лишения свободы.
Поножовщина возле клуба
В Нижневартовске 16 лет назад возле ночного клуба был зарезан 18-летний парень. Нападавший после ссоры нанес ему несколько ударов ножом, от которых потерпевший скончался на месте.
После подозреваемый скрылся, был объявлен в розыск и задержан только в феврале 2022 года. Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения.
Педофил попался из-за паспорта покойника
Спустя 15 лет следователи задержали и доставили в Нижневартовск мужчину, который в конце нулевых изнасиловал ребенка. Он попался в Краснодарском крае во время проверки документов. Югорчанин пользовался паспортом человека, который уже умер. Ему предъявлено обвинение за «насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
