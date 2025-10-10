Полсотни семей переехали из аварийных домов в городе ХМАО

В Нягани (ХМАО) 47 семей отметили новоселье в новом доме 10 микрорайона. Об этом сообщил глава города Иван Ямашев. Квартиры предоставили в рамках очередного этапа Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья.
«Сегодня мы завершаем очередной этап Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Новые квартиры в благоустроенном доме 10 микрорайона получили 47 семей, а это 127 человек», — написал Ямашев в telegram-канале.
С начала года в Нягани уже расселили 11 аварийных домов и полностью демонтировали их, а в новые квартиры переехали 249 семей. Муниципалитет продолжает реализацию программы по улучшению качества жизни горожан. Только за три квартала 2025 года в городе расселили 11 376,5 кв. м аварийного жилья.
