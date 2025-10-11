В ХМАО открыли первую в России школу цифровых видов спорта

В Сургутском районе ХМАО 11 октября открыли первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта. Новый центр начал работу в поселке Белый Яр, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«Первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта открыли в Сургутском районе. Новый спортивно-образовательный объект расположился в Белом Яре. С этим событием Сургутский район в своем видеообращении поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко», — рассказал Трубецкой в своем официальном telegram-канале.
Стоимость проекта составила 113 млн рублей, из них на оснащение школы потрачено 35 млн рублей и 76 млн на покупку здания. В школе оборудованы специализированные студии и классы общей площадью 800 квадратных метров.
Учреждение стало головным центром для сети филиалов на базе школ Лянтора, Федоровского, Солнечного, Барсово, Русскинской, Локосово и Угута. Здесь будут реализованы программы по кибер- и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию.
