11 октября 2025
10 октября 2025

В ХМАО открыли первую в России школу цифровых видов спорта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученики смогут заниматься киберспортом, лазертагом и программированием
Ученики смогут заниматься киберспортом, лазертагом и программированием Фото:

В Сургутском районе ХМАО 11 октября открыли первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта. Новый центр начал работу в поселке Белый Яр, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

«Первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта открыли в Сургутском районе. Новый спортивно-образовательный объект расположился в Белом Яре. С этим событием Сургутский район в своем видеообращении поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко», — рассказал Трубецкой в своем официальном telegram-канале.

Стоимость проекта составила 113 млн рублей, из них на оснащение школы потрачено 35 млн рублей и 76 млн на покупку здания. В школе оборудованы специализированные студии и классы общей площадью 800 квадратных метров. 

Учреждение стало головным центром для сети филиалов на базе школ Лянтора, Федоровского, Солнечного, Барсово, Русскинской, Локосово и Угута. Здесь будут реализованы программы по кибер- и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургутском районе ХМАО 11 октября открыли первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта. Новый центр начал работу в поселке Белый Яр, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. «Первую в России муниципальную школу цифровых видов спорта открыли в Сургутском районе. Новый спортивно-образовательный объект расположился в Белом Яре. С этим событием Сургутский район в своем видеообращении поздравил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко», — рассказал Трубецкой в своем официальном telegram-канале. Стоимость проекта составила 113 млн рублей, из них на оснащение школы потрачено 35 млн рублей и 76 млн на покупку здания. В школе оборудованы специализированные студии и классы общей площадью 800 квадратных метров.  Учреждение стало головным центром для сети филиалов на базе школ Лянтора, Федоровского, Солнечного, Барсово, Русскинской, Локосово и Угута. Здесь будут реализованы программы по кибер- и фиджитал-спорту, гонкам дронов, лазертагу и спортивному программированию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...