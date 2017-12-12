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09 декабря 2017
16:28  12 декабря 2017 0

Жертвам урагана в Зауралье выделили дополнительный миллион

Поездка губернатора Алексея Кокорина в Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, село малое песьяново, разрушения
На эти деньги отремонтируют дома и социальные учрежденияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Мокроусовском районе Курганской области продолжат ремонт жилых домов и социальных объектов, которые пострадали от урагана летом этого года. На починку зданий из регионального резервного фонда планируется выделить более 1 млн 200 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства.

Соответствующее решение принято во вторник, 12 декабря, на заседании парламента. По словам начальника управления реабилитации территорий и защиты населения Сергея Кетова, этими деньгами рассчитаются за капитальный ремонт и выполненные общестроительные работы в жилых домах, а также за ремонт кровли на социальных объектах в деревне Малое Песьяново.

Ураган, эпицентром которого стала деревня Малое Песьяново, бушевал в Зауралье 17 и 18 июня. Пострадали сотни зданий, были повреждены линии электропередач. Ранее «URA.RU» писало, что на ликвидацию последствий урагана правительство выделило почти 9 миллионов рублей.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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