Жертвам урагана в Зауралье выделили дополнительный миллион

В Мокроусовском районе Курганской области продолжат ремонт жилых домов и социальных объектов, которые пострадали от урагана летом этого года. На починку зданий из регионального резервного фонда планируется выделить более 1 млн 200 тысяч рублей, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального правительства.
Соответствующее решение принято во вторник, 12 декабря, на заседании парламента. По словам начальника управления реабилитации территорий и защиты населения Сергея Кетова, этими деньгами рассчитаются за капитальный ремонт и выполненные общестроительные работы в жилых домах, а также за ремонт кровли на социальных объектах в деревне Малое Песьяново.
Ураган, эпицентром которого стала деревня Малое Песьяново, бушевал в Зауралье 17 и 18 июня. Пострадали сотни зданий, были повреждены линии электропередач. Ранее «URA.RU» писало, что на ликвидацию последствий урагана правительство выделило почти 9 миллионов рублей.