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13 декабря 2017
10:22  13 декабря 2017 0

Энергетики проведут уроки для курганских предпринимателей

Пресс-конференция проведения Новогодних праздников в городе. Курган, елка, площадь ленина, суэнко
Жители Кургана узнают все о техническом присоединении 14 декабря в 14:00Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В курганском Центре обслуживания клиентов (ЦОК) энергетической компании СУЭНКО пройдет занятие для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Специалисты ЦОКа расскажут заявителям об основных этапах процесса технического присоединения, необходимых документах и технических условиях.

Собравшиеся также смогут ознакомиться с онлайн-сервисами на сайте suenco.ru, которые позволяют упростить и ускорить процедуру техприсоединения. Заявители узнают, как оформить электронную заявку на техприсоединение через Личный кабинет. Кроме того, они получат информацию об оформлении договора без посещения офиса компании с помощью электронно-цифровой подписи и смогут узнать все о способах расчета платы за технологическое присоединение и необходимой заявителю мощности с помощью специальных калькуляторов. Мероприятие состоится 14 декабря в 14:00

Отметим, что открытые уроки по техприсоединению для потребителей проводятся в курганском ЦОКе на бесплатной основе с августа 2017 года. Центр расположен по адресу: ул. Невежина, 3. Часы работы 8:00 — 17:00 часов.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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