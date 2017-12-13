Энергетики проведут уроки для курганских предпринимателей

В курганском Центре обслуживания клиентов (ЦОК) энергетической компании СУЭНКО пройдет занятие для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Специалисты ЦОКа расскажут заявителям об основных этапах процесса технического присоединения, необходимых документах и технических условиях.
Собравшиеся также смогут ознакомиться с онлайн-сервисами на сайте suenco.ru, которые позволяют упростить и ускорить процедуру техприсоединения. Заявители узнают, как оформить электронную заявку на техприсоединение через Личный кабинет. Кроме того, они получат информацию об оформлении договора без посещения офиса компании с помощью электронно-цифровой подписи и смогут узнать все о способах расчета платы за технологическое присоединение и необходимой заявителю мощности с помощью специальных калькуляторов. Мероприятие состоится 14 декабря в 14:00
Отметим, что открытые уроки по техприсоединению для потребителей проводятся в курганском ЦОКе на бесплатной основе с августа 2017 года. Центр расположен по адресу: ул. Невежина, 3. Часы работы 8:00 — 17:00 часов.