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13 декабря 2017
12 декабря 2017
16:39  13 декабря 2017 0

В Кургане появится «особый театр», которому нет аналогов в УрФО

За кулисами Екатеринбургского театра кукол, закулисье, кукольный театр, куклы, кукла, екатеринбургский театр кукол, кукольный цех
Площадку для особенных детей создают в театре «Гулливер»Фото: Анна Майорова © URA.RU

В курганском театре кукол «Гулливер» презентовали культурно-просветительский проект, которому нет аналогов на Урале. Новая театральная площадка позволит детям с особенностями здоровья беспрепятственно посещать спектакли и читки пьес, экскурсии и лектории, и даже самим участвовать в постановках.

На реализацию проекта «Мир полон сказок и чудес» «Гулливер» получил три миллиона рублей из федерального бюджета — по партийному проекту «Театры — детям». Часть денег потратили на создание в театре особых условий. «У нас появились пандусы — мы очень долго их ждали, а также специальное световое и звуковое оборудование, которое поможет детям лучше понимать действие на сцене», — рассказали «URA.RU» в кукольном театре. Там добавили, что зрительный зал в театре находится на втором этаже, поэтому у особенных детей возникали сложности. Новая площадка обустроена на первом уровне.

Первое мероприятие проекта — мультипликационный спектакль «Волшебная ночь» — покажут не только в «Гулливере», но и в районах Зауралья, а также других уральских городах после Нового года. Опыт курганского театра в будущем смогут перенять и другие спецучреждения — с помощью электронного пособия по результатам реализации проекта.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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