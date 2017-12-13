В Кургане появится «особый театр», которому нет аналогов в УрФО

В курганском театре кукол «Гулливер» презентовали культурно-просветительский проект, которому нет аналогов на Урале. Новая театральная площадка позволит детям с особенностями здоровья беспрепятственно посещать спектакли и читки пьес, экскурсии и лектории, и даже самим участвовать в постановках.
На реализацию проекта «Мир полон сказок и чудес» «Гулливер» получил три миллиона рублей из федерального бюджета — по партийному проекту «Театры — детям». Часть денег потратили на создание в театре особых условий. «У нас появились пандусы — мы очень долго их ждали, а также специальное световое и звуковое оборудование, которое поможет детям лучше понимать действие на сцене», — рассказали «URA.RU» в кукольном театре. Там добавили, что зрительный зал в театре находится на втором этаже, поэтому у особенных детей возникали сложности. Новая площадка обустроена на первом уровне.
Первое мероприятие проекта — мультипликационный спектакль «Волшебная ночь» — покажут не только в «Гулливере», но и в районах Зауралья, а также других уральских городах после Нового года. Опыт курганского театра в будущем смогут перенять и другие спецучреждения — с помощью электронного пособия по результатам реализации проекта.