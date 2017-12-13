Путин повысил в звании главного спасателя Ямала

19:34 13 декабря 2017 0

Аркадий Бессонов получил звание генерал-майора Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Начальник ГУ МЧС России по ЯНАО Аркадий Бессонов получил новую звезду на погоны. Он был повышен с полковника до генерал-майора. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Аркадий Бессонов в 1985 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск по специальности «инженер». Военную службу проходил в Тюменской и Курганской областях. В 1987 году участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В 1995 и 2000 годах принимал участие в контртеррористических мероприятиях на территории Чеченской Республики.

В 2002 году Бессонов был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО. В 2008-м его повысили до руководителя. За время службы получил более 20 ведомственных и государственных наград. Неоднократно участвовал в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций на Ямале: тушении лесных пожаров, ликвидировал последствия вспышки сибирской язвы в 2016 году.