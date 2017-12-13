{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
ХМАО назвали в одном ряду с Петербургом
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,14
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
13 декабря 2017
12 декабря 2017
11 декабря 2017
19:34  13 декабря 2017 0

Путин повысил в звании главного спасателя Ямала

Пожар, Лабытнанги, Станция Обская, бессонов аркадий, мчс янао
Аркадий Бессонов получил звание генерал-майораФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Начальник ГУ МЧС России по ЯНАО Аркадий Бессонов получил новую звезду на погоны. Он был повышен с полковника до генерал-майора. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Аркадий Бессонов в 1985 году окончил Московское высшее командное училище дорожных и инженерных войск по специальности «инженер». Военную службу проходил в Тюменской и Курганской областях. В 1987 году участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. В 1995 и 2000 годах принимал участие в контртеррористических мероприятиях на территории Чеченской Республики.

В 2002 году Бессонов был назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по ЯНАО. В 2008-м его повысили до руководителя. За время службы получил более 20 ведомственных и государственных наград. Неоднократно участвовал в ликвидации различных чрезвычайных ситуаций на Ямале: тушении лесных пожаров, ликвидировал последствия вспышки сибирской язвы в 2016 году.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров