10:58 14 декабря 2017 0

Мужчину наказали за то, что он потревожил горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане полицейские сняли с крыши многоэтажного дома нетрезвого мужчину. Теперь за свое поведение ему придется ответить по закону.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления МВД по Курганской области, в дежурную часть отдела полиции №2 позвонили обеспокоенные жители дома по улице Дзержинского и сообщили, что неизвестный ходит по подъезду и стучит в их двери. Когда полицейские прибыли на место, 35-летний нарушитель спокойствия уже гулял по крыше девятиэтажки, рискуя сорваться вниз в любой момент.

Стражи порядка в течение двух часов убеждали пьяного мужчину спуститься вниз. Наконец на него подействовали слова психолога управления МВД и он вернулся в подъезд. Мужчину осмотрели врачи «скорой» и в сопровождении полицейских он проследовал в отдел. На взволновавшего горожан курганца составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.