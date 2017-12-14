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14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
10:58  14 декабря 2017 0

Полицейские два часа уговаривали курганца спуститься с крыши, а потом забрали в ОВД

Операция
Мужчину наказали за то, что он потревожил горожанФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане полицейские сняли с крыши многоэтажного дома нетрезвого мужчину. Теперь за свое поведение ему придется ответить по закону.

Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе управления МВД по Курганской области, в дежурную часть отдела полиции №2 позвонили обеспокоенные жители дома по улице Дзержинского и сообщили, что неизвестный ходит по подъезду и стучит в их двери. Когда полицейские прибыли на место, 35-летний нарушитель спокойствия уже гулял по крыше девятиэтажки, рискуя сорваться вниз в любой момент.

Стражи порядка в течение двух часов убеждали пьяного мужчину спуститься вниз. Наконец на него подействовали слова психолога управления МВД и он вернулся в подъезд. Мужчину осмотрели врачи «скорой» и в сопровождении полицейских он проследовал в отдел. На взволновавшего горожан курганца составили административный протокол за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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