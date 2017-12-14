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14 декабря 2017
15:14  14 декабря 2017 0

«Лучше плохой мир». Делегация Минобороны РФ начала переговоры с КНДР

Российская делегация приехала в Северную Корею, чтобы отговорить военных от столкновений с СШАФото: посольство России в КНДР, Facebook

Совместное заседание военной комиссии делегации министерства обороны РФ во главе с замглавы Национального центра управления обороной и КНДР стартовало в Пхеньяне. Как сообщает российское посольство в КНДР на своей официальной странице в Facebook, стороны обсуждают межправительственное соглашение о предотвращении опасной военной деятельности.

Со стороны КНДР присутствует заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба Корейской народной армии, генерал-майор Пак Хо Чхоль. Российскую делегацию представляет заместитель начальника Центра управления обороной РФ контр-адмирал Виктор Калганов, уточняет «Национальная служба новостей».

14 декабря пройдет только первое заседание. Делегация России намерена присутствовать в КНДР до 16 декабря. Как отмечает информагентство Nation News, Северная Корея в последнее время находится в центре международного скандала и становится объектом санкций из-за ядерных испытаний, угрожающих безопасности региона.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сообщил «Федеральному агентству новостей», что задачей российской делегации является убедить Пхеньян сесть за стол переговоров с США. «Все понимают, что в любом случае плохой мир всегда лучше хорошей войны. Это главная формула, градус напряженности совместная комиссия обязана снять, выставить какие-то условия и определиться по мероприятиям, которые должны пройти, чтобы не допустить самого страшного», — отметил Клинцевич.

Сенатор отметил, что у РФ и Северной Кореи нет колоссальных экономических соглашений с Южной Кореей или с Китаем. Он уточнил, что Россия пытается выстраивать с КНДР «добрые отношения, в том числе и по вопросам военной безопасности».

Нина Калинина
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