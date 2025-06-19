Российский МИД назначил Генконсула в Китай

В МИД назвали нового генгонсула РФ в Китае
Дмитрий Заворин назначен Генеральным консулом России в Ухане (КНР). Это следует из приказа Министерства иностранных дел РФ, опубликованного 19 июня 2025 года на официальном сайте ведомства.
В МИД отметили, что Заворин работает в системе министерства с 1992 года, занимая различные должности как в центральном аппарате, так и за рубежом. «Приказом МИД России Генеральным консулом Российской Федерации в Ухане, КНР назначен Заворин Дмитрий», — говорится в сообщении пресс-службы МИД России.
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