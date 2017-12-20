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20 декабря 2017
19 декабря 2017
05:15  20 декабря 2017 0

Иностранцев с заблокированными счетами перестанут пускать в Россию

Абрамович Роман, студенты на лекции, украинские солдаты, пограничники, пограничник, знак стоп
Лица, подозреваемые в поддержке терроризма, не смогут пересечь границу РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

Иностранцы, активы которых заблокированы во внесудебном порядке из-за подозрений в терроризме, будут автоматически лишаться права на въезд в Россию. Соответствующий законопроект разрабатывается Росфинмониторингом и вступит в силу в 2018 году.

Внесудебная заморозка активов лиц, подозреваемых в терроризме применяется в России с 2016 года. В 2018 году этот инструмент борьбы ужесточится — предполагаемых пособников террористов лишат не только денег, но запретят въезжать в нашу страну. Как сообщают «Известия», нововведение обсуждалось на заседании межведомственной комиссии по противодействию финансирования терроризма.

По данным Росфинмониторинга, в течение 2017 года счета 104 граждан стран Центральной Азии, проживающих в России, были заморожены. Общая сумма изъятых средств — 4 миллиона рублей. Пока неизвестно, какое из силовых ведомств возьмет на себя функции контроля за соблюдением запрета.

По мнению экспертов, запрет на въезд в страну для спонсоров терроризма — вынужденная мера, которая уже широко применяется в США, странах Евросоюза и на Ближнем Востоке. «В Голландии более чем у 120 граждан заморожены банковские счета за их потенциальное участие в финансировании терроризма в Сирии. Несколько тысяч счетов заблокированы в Пакистане. А в США скандальную известность приобрел закон о временном запрете въезда в страну граждан из мусульманских стран», — отмечает управляющий партнер аудиторской компании «2К» Тамара Касьянова.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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