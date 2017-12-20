У Курганской епархии не хватает денег на снос уродливого гаража

Курганская епархия просит суд отсрочить решение о сносе незаконно возведенного гаража во дворе храма Александра Невского в городском саду. В своем заявлении приход Александро-Невского Кафедрального собора ссылается на то, что на исполнение приговора нет финансовой возможности. Кроме того, привести участок возле церкви в исходный вид не позволяют погодные условия. Отсрочку епархия просит предоставить до 30 апреля 2018 года.
Как уточнили «URA.RU» в пресс-службе Курганского городского суда, судебное заседание для рассмотрения ходатайства назначено на 15 января. Получить комментарий у представителей епархии нашему агентству не удалось.
Скандал из-за гаража разгорелся в Кургане в прошлом году: строение для хозяйственных нужд, по мнению многих горожан, заслонило чудесный вид на старинный храм. 23 июня 2017 года суд постановил снести незаконную постройку, апелляционная жалоба епархии, которая рассматривалась 12 сентября, осталась без удовлетворения.