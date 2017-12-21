08:01 21 декабря 2017 0

Британский кабинет продолжает терять министров по «неприличным» поводам Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осталась без заместителя. Дэмиан Грин, руководивший аппаратом правительства, попросил отставки после череды сексуальных скандалов со своим участием.

В 2015 году в СМИ появилась информация о найденном на рабочем компьютере политика в 2008 году порнографических материалах. Само устройство оказалось зарегистрированным на сайте, где можно было заказать свидания для женатых клиентов. Грин отверг эти обвинения, но проверка показала, что его оправдания были лживыми, сообщает Life.ru.

Вторым поводом для отставки стало обвинение журналистки Кейт Молтби о приставаниях Грина, который в том же году «погладил ее по коленке». Также обсуждалась информация о частных встречах политика и девушки.

61-летний Дэмиан Грин в качестве первого госсекретаря был фактически заместителем премьер-министра Британии, уточняет «Би-Би-Си». Более того, он был личным другом и политическим союзником известной резкими выпадами против России Терезы Мэй на протяжении длительного времени. Уход Грина приведет к еще большей изоляции британского премьера, к тому же за последние два месяца это третья скандальная отставка в кабинет Мэй. Ранее его вынуждены были покинуть министр обороны Майкл Фэллон (также после обвинения в домогательствах) и министр по международному развитию Прити Пател (после несанкционированных контактов с местными политиками на отдыхе в Израиле).